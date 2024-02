Mellingen. Die Autobahnauffahrt Mellingen in Richtung Frankfurt wurde am Mittwochvormittag durch Landwirte aus dem Altkreis Apolda blockiert.

Zu einer erneuten Protestaktion in Form eine Blockade kamen auch Landwirte aus dem Altkreis Apolda am Mittwochvormittag an die Autobahnauffahrt Mellingen. In Richtung Frankfurt hatten sich unter anderem Stefanie Möhring und Robert Müller postiert. An beiden Auffahrten standen neun Maschinen. Beteiligt waren zirka ein Dutzend Bauern. Es habe seitens der Autofahrer viel Zuspruch, in Einzelfällen aber auch Unverständnis gegeben, sagt Landwirt Holger Klopfleisch.