Bad Sulza. Nach der erfolgreicher Premiere im Vorjahr soll der 2. Wintermarkt in Bad Sulza noch größer werden.

Jetzt muss nur noch Petrus mitspielen und einer erfolgreichen Neuauflage des Bad Sulzaer Wintermarktes steht nach seiner geglückten Premiere im Vorjahr nichts mehr im Wege. Aktuell hätten sich für das Wochenende, 3. und 4. Februar, 34 Kunsthandwerker und regionale Versorger angemeldet, so Babett Scheer vom Organisator der Veranstaltung, der Kurgesellschaft Bad Sulza, auf Anfrage. Die Vorbereitungen in und um das Gradierwerk laufen bereits auf Hochtouren – auch in der Zerstäuberhalle, wo am Samstag, ab 16 Uhr, und am Sonntag, ab 12 Uhr, Après-Ski statt Nebel angesagt ist.