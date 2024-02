Tannroda. Nach der Submission fehlten mehr als 50.000 Euro zur Finanzierung des Vorhabens. Inzwischen sind die Aufträge vergeben, die Bauarbeiten könnten je nach Wetterlage im März starten.

60.000 Euro zusätzlich ist die Sanierung der winzigen Braugasse im Ortsteil Tannroda dem Stadtrat Bad Berka wert: In einer Sondersitzung im Januar stimmten die Abgeordneten einer überplanmäßigen Ausgabe in dieser Höhe zu und beschlossen auch gleich die Auftragsvergabe an die Garten- und Landschaftsbaufirma Bauer aus Waltershausen in Höhe von 167.486,50 Euro. Hinzu kommen knapp über 13.000 Euro für den Bau der Straßenbeleuchtung (dieser Auftrag ging an die Firma Aust EKS aus Schloßvippach) sowie knapp 25.000 Euro für das beauftragte Ingenieurbüro.