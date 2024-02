Weimarer Land. Die Qual der Wahl: Angeführt von den Traditionsvereinen aus Mellingen, Magdala, Bad Berka und Kranichfeld ist am vorletzten närrischen Wochenende der Saison eine ganze Menge los.

Gleich sieben Orte im Weimarer Land steigen am vorletzten Faschings-Wochenende der diesjährigen Saison ins närrische Geschehen ein. Darunter die Hochburg Mellingen: Für die erste der beiden Samstagabend-Festsitzungen am 3. Februar in der neuen Mehrzweckhalle sind kurzfristig wieder einige Tickets für Kurzentschlossene freigeworden. Die „Ilmsprotte“ soll um 20.11 Uhr mit ihrem neuen Programm ablegen.