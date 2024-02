In einem U-Boot taucht der Kleinromstedter Faschingsclub, KFC, mit den Gästen in ungeahnte Programmtiefen ab, um am Ende mit 60 Milliarden Euro in Atlantis wieder aufzutauchen. Wahrlich ein grandioses Abenteuer vor einer erneut einmalig schönen und detailreichen Kulisse. © Dirk Lorenz-Bauer | Dirk Lorenz-Bauer