Eine weitere Veranstaltung aus der Reihe mit Referenten der Zentralklinik Bad Berka ist für Mittwoch, 7. Februar, im Bad Berkaer Coudray-Haus (Parkstr. 16) geplant: Der Chefarzt der Klinik für Nephrologie der Zentralklinik, Ulrich Paul Hinkel, spricht über das Thema „Salze in unserem Blut“ und bringt dabei einige überraschende Einblicke in die biochemischen Vorgänge im menschlichen Körper. Los geht es 19 Uhr, und natürlich beantwortet der Chefarzt im Anschluss an seinen Vortrag auch die Fragen der Besucher. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, bekommt eine zweite Chance: Am 29. Februar in der Reihe „Freche Fragen“ im Erfurter Haus Dacheröden steht Hinkel mit seinem Spezialgebiet noch einmal im Mittelpunkt.

