Weimar. Die Thuringia International School in Weimar ließ ein musikalisches Fest wieder aufleben, das in der Vergangenheit ein jährlicher Höhepunkt war.

Das „Winter Art and Music Festival“ der Thuringia International School fand kürzlich in der Weimarhalle statt. Das Thema in diesem Jahr war „My Era“. Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse traten mit verschiedenen Gesangseinlagen auf und es wurden Kunstwerke aus allen Klassenstufen gezeigt.

red