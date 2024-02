Apolda. Nicht nur der Ministerpräsident besucht in diesen närrischen Tagen die Vereinsbrauerei, sondern auch die AFC-Frauen mit Scheren.

Wie angekündigt wird der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Rosenmontag in der Vereinsbrauerei erwartet. Gegen 16.45 Uhr gibt es für ihn dort eine Führung, bevor er im Anschluss an der Rosenmontagsveranstaltung des AFC in der Apoldaer Stadthalle teilnimmt. Aber nicht nur der Landeschef ist in Apolda, sondern am Donnerstag bereits die Frauen beim Weiberfasching. Die weibliche AFC-Abordnung wird ab 11.11 Uhr im Landratsamt auf Krawattenjagd gehen, sondern etwas später eben auch in der Brauerei, wo sich nach Auskunft von Geschäftsführer Carsten Schütz etliche Herren Schlipse umbinden wollen. So haben die Scheren wenigstens Stoff. Zuvor schnippeln die Weiber in der Sparkasse und im Rathaus rum.