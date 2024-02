Apolda. Schönes mit Liebe zum Detail stellt Anne Ritter aus Apolda her. Angeboten wird das in ihrem „Fadenzauberland“. Jüngst in Bad Sulza.

Wer zum jüngsten Wintermarkt ins Gradierwerk Bad Sulza pilgerte, konnte dort auch Roland Kaiser treffen. Allerdings sang der Apoldaer dort nicht „Warum hast du nicht nein gesagt . . .“