Weimar. Drei Fraktionen fast einig über Haushalt. Alle Anträge sollen noch abgearbeitet werden

In der letzten geplanten Sitzung des Stadtrates in dieser Legislaturperiode benötigen die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker noch einmal viel Kondition. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Treffen am Mittwoch, dem 7. Februar, ab 17.45 Uhr im Marie-Juchacz-Saal der Stadtverwaltung an der Schwanseestraße 17 bis Mitternacht hinzieht.