Mönchenholzhausen. Am Mittwochabend stimmen die Grammetal-Gemeinderatsmitglieder über den Etat für das laufende Jahr ab.

Die erste Sitzung des Jahres ist für den Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal gleich die wichtigste: Am Mittwoch, 7. Februar, legen Bürgermeister Roland Bodechtel (CDU) und seine Finanzverwaltung mit Kämmerer Timo Götze an der Spitze den Haushalt für das laufende Jahr zur abschließenden Diskussion und zum Beschluss vor. Zu den Investitionen im Vermögenshaushalt, der deutlich umfangreicher ausfällt als im Vorjahr, gehören die Fortsetzung der Bauarbeiten in Hopfgarten im Zuge der Abwasser-Erschließung sowie eine Modernisierung des Bauhofes mit neuer Technik und Umbauten. Auf vier Friedhöfen sollen zudem neue Urnen-Gemeinschaftsgräber entstehen. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Gemeindehaus „Mönchskrug“ in Mönchenholzhausen.

red