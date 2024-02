Sonnendorf. Das Thüringer Weingut Bad Sulza blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und auf Chancen und Risiken für 2024.

Gute Laune herrscht in Sonnendorf. Nach einem guten Fazit, präsentiert auf der jüngsten Gesellschafterversammlung, lief ohne größere Störungen am Dienstag die Abfüllung des 2023er-Jahrgangs. In den Edelstahl-Behältern und Holz-Fässern des Thüringer Weingut Bad Sulza lagern und reifen insgesamt rund 300.000 Liter aus der reichlichen Traubenernte des Vorjahres.