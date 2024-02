Weimarer Land. In Mellingen, Bad Berka, Hayn, Kranichfeld und in der Apoldaer Stadthalle lassen es am Donnerstagabend die Närrinnen krachen.

Was mancherorts als „Auftakt zum Straßen-Karneval“ begangen wird, hat auch im Weimarer Land eine Menge Tradition: Am Donnerstagabend, 8. Februar, wird in mehreren Sälen des Kreises die Party gefeiert, die ihren Fans als heimliches Highlight der gesamten närrischen Jahreszeit gilt.

Der Mellinger Faschingsclub startet um 20 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle an der Hirtentorstraße seine Fete. Niemand muss draußen bleiben: Nicht nur Frauen sind als Publikum willkommen, auch die männlichen Karnevals-Fans dürfen mitfeiern. Auf der Bühne bietet der MFC ein Programm mit einigen Highlights aus den Festsitzungen, für die Untermalung sorgt die Liveband „Xtrawild“ mit ihren Cover-Hits. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, und weil es sich in erster Linie um eine Tanzveranstaltung handelt, gibt es zwar einige wenige Sitzplätze, aber keine speziellen Tickets dafür. Zwei Tage später setzen die Mellinger ihre Saison mit der zweiten Hauptveranstaltung fort.

In Bad Berka lief der Vorverkauf für den Weiberfasching hervorragend: Der Abend ab 20.11 Uhr im Zeughaus (Einlass ab 19 Uhr) ist bereits ausverkauft, es gibt keine Abendkasse. Zum Jubiläum „40 Jahre Berkscher Carneval-Verein“ soll auch hier vor allem getanzt werden.

In Hayn gibt es den gleichen Zeitplan wie zu den Festsitzungen (18 Uhr Einlass, 19.30 Uhr Beginn), aber ein auf den Anlass zugeschnittenes Spezial-Bühnenprogramm. Im kleinsten Faschingsdorf des Kreises folgen danach noch die vierte Hauptveranstaltung und der Rosenmontags-Umzug.

Der Faschings-Klub Kranichfeld lässt diesmal ebenfalls die Frauen tanzen: Los geht es 19.30 Uhr, Narrhalla ist diesmal nicht die Sporthalle der Schule, sondern das Sportlerheim der Spielvereinigung. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

mg