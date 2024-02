Bad Sulza. Der Stadtbrandmeister der Landgemeinde-Feuerwehr in Bad Sulza legt zum 31. März überraschend sein Amt nieder.

Steht Bad Sulza mit seinen 18 Ortschaften bald ohne Feuerwehr-Chef und Stellvertreter da? Zumindest bis Ende letzter Woche schien es darauf zunächst hinauszulaufen, hatte der bisherige Stadtbrandmeister Falko Herrmann zum Jahresende 2023 intern in der Wehrführersitzung verkündet, dass er aus persönlichen Gründen zurücktreten wird und eine Übergangsfrist bis zum 31. März 2024 setze. Da sein Stellvertreter Enrico Bisch einer Neubesetzung nicht im Wege stehen wollte, kündigte dieser ebenfalls seinen Rücktritt an. Über die nötige Neuwahl informierte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) in der vergangenen Woche dann erstmals die Öffentlichkeit im Stadtrat.