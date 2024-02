Rittersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Rittersdorf hat Bilanz nach einem ereignisreichen Jahr gezogen.

Kein spektakuläres, aber doch ein ereignisreiches Jahr: Diese Bilanz zog Ortsbrandmeister Michael Stark in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rittersdorf vor wenigen Tagen. Die meisten Alarmierungen forderten die Einsatzabteilung zu sogenannten Technischen Hilfeleistungen, beispielsweise umgestürzten Bäumen, die nach Unwettern die Straßen versperrten. Am Ende bleibt somit vor allem der späte Abend des 22. April in Erinnerung, als die Rittersdorfer zur Unterstützung der Kameraden aus Kranichfeld mit ausrückten, um den Brand in einem leerstehenden Fachwerkhaus in der Rosengasse der Zweiburgenstadt zu löschen.