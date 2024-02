Buttelstedt. Riesenstimmung herrschte im Buttelstedter Ratssaal am Markt: Mit dem Kinderfasching läutete der Karnevalsverein sein närrisches Programm ein.

Die Jüngsten gaben den Startschuss: Rund 70 Mädchen und Jungen, dazu viele Eltern, Omas und Opas, Tanten und Onkel sorgten für einen gut gefüllten Ratssaal am Markt, als der Buttelstedter Karnevalsverein mit dem Kinderfasching den Auftakt in seine närrische Saison feierte. Die erlebt am Wochenende mit der Festsitzung am Samstag, 10. Februar, ab 20.11 Uhr sowie mit dem Rentnerfasching am Sonntag, 11. Februar, 15.11 Uhr ihren Höhepunkt – Motto in diesem Jahr: „Second Hand ist voll im Trend“.