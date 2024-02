Berlstedt. Nicole Klemin und Stellvertreterin Stefanie Schmidt kümmern sich um den Urnengang im Mai.

Nicole Klemin ist Wahlleiterin für die Landgemeinde Am Ettersberg in den Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres. Die Mitarbeiterin im Büro von Bürgermeister Thomas Heß (CDU) wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates für diese Aufgabe bestätigt. Die Stellvertretung übernimmt Stefanie Schmidt aus dem Standesamt der Berlstedter Verwaltung. Gewählt wird im Nordkreis nur der Stadtrat: Die Legislatur des hauptamtlichen Bürgermeisters endet wegen des sechsjährigen Turnus erst 2025.