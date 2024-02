Berlstedt. Ein winziges übersehenes Detail führte dazu, dass die angestrebte Bebauung im Norden von Großobringen zeitweise ins Wanken geriet.

Auch dem Nordkreis macht ein kleines Flurstück Ärger: Ähnlich wie die Kollegen in Bad Berka mussten auch die Stadtrats-Mitglieder der Landgemeinde Am Ettersberg einen Bebauungsplan neu aufsetzen. Es geht um das Wohngebiet an der Kleinobringer Straße in Großobringen, das nunmehr mit Abwägung nach der ersten und Beschluss für die zweite Auslegung seinen vorgeschriebenen Weg nimmt. Diese öffentliche Beteiligung soll im März erfolgen, der Satzungsbeschluss folgt in den Monaten darauf.