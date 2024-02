Legefeld. Ins Legefelder Bürger- und Vereinshaus wird in der kommenden Woche gleich zweimal geladen.

Nachdem bereits am vergangenen Sonntag der Fasching für Seniorinnen und Senioren in Legefeld über die Bühne gegangen war, soll nun für die ganz jungen Narren nachgelegt werden. Auch in diesem Jahr lädt Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel am kommenden Dienstag, 13. Februar, ab 15 Uhr ins Legefelder Bürger- und Vereinshaus ein. Der Eintritt beträgt 5,55 Euro. Aus organisatorischen Gründen wird möglichst rasch um eine Anmeldung unter Telefon: 03643/909032 gebeten.