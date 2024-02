Weimarer Land. In den Sälen sowie in drei Orten auch auf den Straßen geht es noch einmal hoch her.

Die Faschingsvereine des Weimarer Landes bitten zum finalen Tanz: In acht Sälen und mit zwei Umzügen wird am Wochenende noch einmal gefeiert, hinzu kommen weitere Veranstaltungen in der Region Apolda und der große Umzug in der Glockenstadt.

mg