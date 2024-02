Weimar. Show über die Rocklegende ist verschoben worden

Die Tribute Show „Tina – The Rock Legend“, die am 15. Februar in der Weimarhalle stattfinden sollte, ist verlegt worden. Nach Angaben der Tourist-Information kommen Fans von Tina Turner erst am 27. November auf ihre Kosten. Bereits gekaufte Tickets behalten den Informationen zufolge ihre Gültigkeit. Falls der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden könne, sollten sich Betroffene laut Tourist-Information unter kundenservice@resetproduction.de an den Veranstalter wenden.

red