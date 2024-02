700 Frauen haben am Donnerstagabend in der ausverkauften Stadthalle Apolda mit dem AFC den 16. Weiberfasching gefeiert. Immerhin 17 Männerballetts trauten sich in die Höhle der Löwinnen. Einige der Burschen verließen die Bühne schließlich um einige Kleidungsstücke erleichtert. Die Männerballette kamen von den befreundeten Faschingsvereinen aus ganz Apolda, aber auch Niederroßla, Großheringen und Kleinromstedt sowie Weimar, Herrengosserstedt oder etwa Hohenleuben. Durch den schweißtreibenden und heißen Abend führten Evelyn Petermichl und Ronny Täubner. Musik gab es von DJ Boxer. © Jana Müller | Jana Müller