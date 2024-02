Mellingen. Der Beschichtungs-Spezialist aus Mellingen holt sich angesichts des heimischen Fachkräfte-Mangels personelle Verstärkung aus der Ukraine und aus Rumänien. Ab Mai stoßen zwei Azubis aus Vietnam dazu.

Auf den Baustellen der Mellinger Firma Kunststofftechnik Weimar (KTW) wird nicht mehr nur Deutsch gesprochen: Das auf Beschichtungen von Flächen und Anlagen spezialisierte Unternehmen kooperiert seit dem vergangenen Jahr mit Partnerfirmen, die Arbeiter aus der Ukraine und aus Rumänien bereitstellen. Die Verbindung zu den Ukrainern ist inzwischen so eng, dass die drei Männer in dieser Woche an den Schulungs-Tagen teilnahmen, die KTW immer in der Winterpause organisiert – also der Zeit, wenn wetterbedingt keine Beschichtungen im Freien möglich sind und die Männer sich in saisonaler Kurzarbeit befinden.