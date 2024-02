Eckolstädt. Weil Anwohner in Eckolstädt eine Flasche mit Altöl nicht richtig entsorgt haben, musste am Freitagmorgen die Feuerwehr ausrücken.

Zu einem leicht vermeidbaren Einsatz musste am Freitagmorgen die Freiwillige Feuerwehr nach Eckolstädt ausrücken, wo die Restmüll-Leerung stattfand. Darunter war auch jene Tonne, in die ein Anwohner einen Behälter mit Altöl geworfen hatte. Als das Müllfahrzeug das Volumen seiner Zuladung mittels Presse verkleinern wollte, wurde der Behälter zerstört und lief das Öl wenig später aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Ehe die böse Überraschung bemerkt wurde, hatte das Müllfahrzeug schon eine 600 Meter lange Ölspur in einer Nebenstraße erzeugt. Insgesamt 20 Floriansjünger waren im Einsatz und verteilten zehn Säcke mit Öl-Binder auf der Straße.