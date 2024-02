Weimar. Apoldas Rolle in der Automobilgeschichte beim Mittwochsvortrag im Stadtmuseum Weimar.

Das Stadtmuseum lädt zum Mittwochsvortrag, am 14. Februar, um 17 Uhr in den Vortragssaal ein. Vor einem Jahr stellte Bruno Spessert den Kleinwagen Piccolo aus Apolda vor. Daran anschließend referiert er nun über die weitere Entwicklung der Automobilbranche in Apolda. Der Chefkonstrukteur des Kleinwagens Piccolo verließ 1908 die Firma und gründete sein eigenes Unternehmen in Markranstädt. Ab 1910 arbeitete Karl Slevogt, ebenfalls Konstrukteur und Rennfahrer, in Apolda und entwickelte neue sportliche Modelle mit wassergekühlten Motoren, die unter dem Markennamen Apollo bekannt wurde. Im Vortrag werden einige dieser Modelle und ihre Neuerungen, wie die Einführung des Gaspedals, vorgestellt.

