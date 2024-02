Bad Berka. In Bad Berka lassen es am Donnerstagabend die Närrinnen krachen.

Bad Berka schwang das Tanzbein am Donnerstag, 9. Februar, zum Weiberfasching. Die Veranstaltung war im Voraus ausverkauft, was hohe Besucherzahlen versprach, weswegen es auch keine Abendkasse gab. Grund dafür war das Jubiläum „40 Jahre Berkscher Carneval-Verein“. Eingeladen waren die Gäste um 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle. Gefeiert wurde unter dem Motto „Steht ein Jubiläum an, ist ganz klar das feiert man.

So ist es von jeher Brauch und man lädt sich Gäste auch.“ Es gab einen Vorgeschmack auf das Bühnenprogramm der Festsitzung am Samstag und Livemusik von „Holm & The Hardliner“. Neben Bad Berka feierten auch Mellingen, Hayn, Kranichfeld und Apolda den besonderen Karnevalstag.

red