Weimar. Wo der semistationäre Weimarer Blitzer als nächstes zum Einsatz kommt

Im 30er-Bereich an der Ettersburger Straße soll Weimars semistationäre Einrichtung in dieser Woche Raser ertappen. Ihren Standort hat die Anlage direkt vor der Seniorenwohnanlage der GWG stadteinwärts unterhalb der Bushaltestelle. Die Verwaltung erinnerte daran, dass das Umsetzen des sogenannten Panzerblitzers durch den städtischen Ordnungsdienst nicht zwingend am Montag erfolgen muss. Zudem könne die Anlage bei Bedarf jederzeit an einen anderen Standort gebracht werden.

red