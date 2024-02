Weimar. Alina Herzau gibt scheinbar Alltäglichem eine besondere künstlerische Bühne

Mit „Part Of“ ist die neue Ausstellung in der Galerie Markt 21 in Weimar überschrieben, die am Samstag eröffnet worden ist. Die Jenaerin Alina Herzau (Foto) präsentiert Fotografien, Collagen und Objekte, die Alltägliches unter einem neuen Blickwinkel in den Fokus rückt, indem die Künstlerin ihm eine besondere Ästhetik verleiht. Die Ausstellung kann bis zum 13. April besichtigt werden.