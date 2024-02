Weimarer Karnevalisten feiern ausgelassen letzte Prunksitzung und müssen auf „ihre einzig wahre Kleine“ verzichten

Noch einmal ausgelassen gefeiert hat der Handwerker Carneval (HWC) Weimar am Samstagabend in der ausverkauften Weimarhalle den Abschluss seiner 56. Saison. Die rund 100 Mitwirkenden zeigten erneut, dass Weimar auch närrisch sein kann und der HWC in seinen Reihen nicht nur exzellente Tänzerinnen und Tänzer sondern auch Wortakrobaten mit geschliffenen Redekünsten hat.