Bad Sulza. Das Familienzentrum Charlotte bietet ein Programm für Eltern, Großeltern und Kinder an. Das gibt es diese Woche zu erleben:

Das Familienzentrum Charlotte in Bad Sulza bietet seit zwei Jahren regelmäßig spezielle Familienferienprogramme für Kinder ab sechs Jahren an. Auch in dieser Woche können Eltern und Großeltern mit ihren Kinder oder Enkeln gemeinsame Zeit verbringen. Von 12. bis 16. Februar ist es möglich, im Zentrum kreativ zu werden, Beutel zu gestalten, Steckenpferde zu basteln, eine Entdeckertour mit dem Handy zu machen oder einfach gemütlich zu frühstücken.

Das komplette Programm ist auf der Internetseite des Instituts für angewandte Pädagogik www.ifap-thueringen.de zu finden. Anmeldungen sind per E-Mail an familienzentrum@ifap-thueringen.de immer bis 16 Uhr einen Tag vor der Teilnahme möglich.

red