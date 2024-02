Der mobile Geldautomat der Sparkasse Mittelthüringen ist derzeit nicht im Einsatz

Die Sparkasse Mittelthüringen kann in jenen Orten und Stadtteilen in der Region, in denen sie keine Filialen oder SB-Standorte unterhält, dieser Tage nicht so präsent sein, wie sie es gern wäre. Der Kleintransporter, der für gewöhnlich als mobiler Geldautomat nach festem Fahrplan durch den Geschäftsbereich des Kreditinstitutes tourt, ist momentan technisch außer Gefecht gesetzt. Am 17. Januar dieses Jahres wurde das Fahrzeug, das auch als „Zaster-Laster“ und „Fahrkasse“ bekannt ist, bei einem Unfall derart beschädigt, dass es noch außer Betrieb ist.