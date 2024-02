Hohenfelden. Die Avenida-Therme in Hohenfelden hat zum Valentinsabend eingeladen

Die gemeinschaftliche Narretei verabschiedet sich, die liebevolle Zweisamkeit kommt. Der Aschermittwoch fällt in diesem Jahr auf den 14. Februar. Und dieser ist freilich einmal mehr dem Valentinstag vorbehalten. Für Verliebte richtet die Avenida-Therme am Stausee Hohenfelden deshalb am Mittwoch einen Valentinsabend aus.