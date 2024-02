Schwerstedt. Auch ohne Schnee wollen die Schwerstedter im nördlichen Weimarer Land am 17. Februar eine Aprés-Ski-Party feiern.

Auf eine Fuhre Neuschnee und eine klirrend kalte, sternenklare Winternacht müssen die Schwerstedter und deren Besucher kurzfristig ganz offensichtlich nicht mehr spekulieren. Für die nächsten Tage sind in hiesigen Breiten durchweg nennenswerte Plusgrade und starke Bewölkung vorhergesagt. Dennoch soll am kommenden Wochenende im nördlichen Weimarer Land groß gefeiert werden. Für Samstag, 17. Februar, haben die freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein der Ortschaft zur Aprés-Ski-Party vor ihr Gerätehaus eingeladen. Ab 18 Uhr soll dort die Hüttengaudi steigen. Für Musik und Geselligkeit wird dabei ebenso gesorgt sein wie für Speisen und Getränke. In dritter Auflage steht die Party in diesem Jahr im Schwerstedter Veranstaltungskalender. red