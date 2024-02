Weimar. Maria Pawlowna hat eine Tradition geprägt, die die Auszubildenden der Abteilung Gärten der Klassik-Stiftung Weimar auch dieses Jahr fortsetzen.

Am 14. Februar zieht der Frühling ins Weimarer Schloss ein, zumindest für ein paar Tage. Denn zum Geburtstag von Herzogin Maria Pawlowna am 16. Februar wurden ihre Räume stets mit Blumen geschmückt. Diese Tradition setzt die Gartenabteilung der Klassik-Stiftung auch in diesem Jahr fort. Bis 18. Februar ist der Blumenschmuck zu sehen.