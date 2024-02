Hayn. So klein es ist, so groß ist es als Faschingshochburg. In Hayn ging am Rosenmontag der wohl kleinste närrische Umzug Thüringens über die Bühne

Seinem Ruf als wohl kleinster, aber umso stimmungsvollerer Rosenmontagsumzug wurde jener des HKV in Hayn diesmal besonders gerecht. Die Grippewelle ging an dem Dörfchen zwischen Weimar und Erfurt nicht spurlos vorüber, was den Zug zwar dezimierte, aber der guten Laune nichts anhaben konnte. Rund 80 Mitwirkende aus dem 130-Seelen-Ort und der Nachbarschaft reihten sich ein, auch Hannes Jahn und Thomas Lehmann mit ihren Oldtimer-Traktorgespannen. Das Bildungszentrum der Techniker-Krankenkasse spendierte Pfannkuchen.