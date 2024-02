Weimar. Ordnungsdienst hat seine Plänhe für diese Woche noch einmal geändert

Der städtische Ordnungsdienst hat das umgesetzt, worauf die Stadt stets hinweist, und seine Pläne für die semistationäre Einrichtung für diese Woche kurzfristig verändert. Ursprünglich sollte die Anlage am Seniorenwohnen der GWG in der Ettersburger Straße aufgestellt werden. Nunmehr aber ist der nächste Standort des sogenannten Panzerblitzers im Ortsteil Possendorf in der Straße Im Dorfe in Höhe der Kirche, teilte die Stadt am Montag mit. red