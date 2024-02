Apolda. Wenige Tage vor dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz besucht der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Apolda und feiert mit den Apoldaer Faschingsvereinen Rosenmontag.

Wollte er vielleicht dem Stargast des Politischen Aschermittwochs der CDU in der Festhalle der Vereinsbrauerei zuvor kommen? Oder ist es Zufall, dass der Landesvater Bodo Ramelow (Die Linke) wenige Tage vor Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der Christdemokraten in Deutschland, Apolda einen Besuch abstattet? In jedem Fall ließ es sich der Thüringer Ministerpräsident nicht nehmen, gemeinsam mit den Apoldaer Faschingsvereinen den Rosenmontag in der Stadthalle gehörig zu zelebrieren. Vorab löste sich die Stimmung während eines Besuchs der Apoldaer Vereinsbrauerei, wo er vom Geschäftsführer Carsten Schütz eine Führung erhielt.