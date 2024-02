Weimar. Freier Eintritt: Konzert-Highlights im Forum Seebach

Das Forum Seebach lädt für Mittwoch, 14. Februar, zu zwei musikalischen Veranstaltungen ein. Um 10 Uhr gibt es eine Matinee mit Klavier und Cello, bei der die Weimarer Musiker und Musikerinnen Nao Aiba am Klavier und Jiyoung Na am Cello auftreten. Um 16 Uhr folgt das Duo Nostalgia zum Valentinstag mit dem Programm „Zwei Herzen, ein Tango“, präsentiert von Alexander Voynov am Knopfakkordeon und Carlos Tapia als Sänger. Am Donnerstag, 15. Februar, um 16 Uhr, wird ein Klavierkonzert stattfinden. Der Pianist Langlang Zhao, Schüler von István Lajkó an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, wird auftreten. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, um Spenden wird gebeten. red