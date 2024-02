Jährliche Einwohnerrunden der Kurstadt beginnen bereits in der kommenden Woche

Vergleichsweise früh im Thüringer Superwahljahr lädt die Stadt Bad Berka ihre Bürger zu den turnusmäßigen Einwohnerversammlungen ein. Die Kernstadt macht am kommenden Dienstag, 20. Februar, den Anfang, wenn sich um 18 Uhr der Zeughaussaal zur öffentlichen Informations-, Diskussions- und Fragerunde öffnet. Die Ortsteile schließen sich nahezu nahtlos an. Tannroda versammelt sich am 22. Februar im Bürgerhaus, München am 27. Februar im Henriettenhof, Tiefengruben am 5. März im Bürgerhaus, Bergern am 12. März im Gemeindehaus, Schoppendorf am 14. März im Gemeindehaus, Gutendorf am 19. März im Kulturhaus und Meckfeld schließlich am 18. April im Gemeindehaus.