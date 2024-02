Bad Sulza. Neue Hüpfburg und Sportsprungmatratze für je 5000 Euro von Engagierter Landgemeinde angeschafft. Regelschüler in Bad Sulza dürfen Equipment testen.

Das Angenehme mit dem Nützlichen konnten am letzten Schultag die Kinder der Toskanaschule in Bad Sulza verbinden. In der Turnhalle hatte die Engagierte Landgemeinde Bad Sulza ihre neue Hüpfburg und Sportsprungmatratze aufgebaut, um die beiden Investitionen für je 5000 Euro auf etwaige Defekte zu testen. Die Neuanschaffungen sollen im Rahmen von Dorf- und Vereinsfesten ausgeliehen werden können. Auf der Homepage www.ehrenamt-bad-sulza.de soll dazu demnächst auch ein Ausleihkalender zu finden sein, über den Buchungen vorgenommen werden können. Ferner wird überlegt, in der Landgemeinde vorhandenes Veranstaltungs-Zubehör wie Biertischgarnituren auch in einem solchen Kalender zu erfassen.