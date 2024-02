Apolda. Der politische Aschermittwoch in Apolda ist politisch wie kulinarisch ein Ereignis. Und das am Valentinstag.

Er stellt ein volksfestartiges Ereignis dar, der politische Aschermittwoch der CDU Weimarer Land. Am Mittwochabend fand er wieder statt. Ort des Geschehens war die Vereinsbrauerei Apolda, in der einerseits rund 1200 Gäste den marinierten Hering genießen konnten, den hier Axel Litzbach (links) und Thomas Knorr vom Team Gasthaus „Am Schwanenteich“ Bad Sulza auf einem Teller an Kartoffeln aus der Produktion von Holger Klopfleisch aus Niedertrebra präsentieren. Neben den schmackhaften 1100 Portionen, galt der politische Appetit hingegen natürlich dem Hauptredner des Abends: dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Dazu wurden rund 30 Fässer Apoldaer Bier ausgeschenkt.