Weimar. Produkte aus Thringen und Weimar kommen auf der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel gut an.

„Wir haben schon einige interessante Gespräche geführt“, sagt Grit Tetzel am Mittwochnachmittag. Bereits seit Dienstag läuft die „Biofach“, die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg. Mit der „GL ObstNatur Unternehmensgesellschaft“ aus Weimar, etwa verantwortlich für Thüringens erstes Bio-Bier „Fink“, ist sie bereits zum zweiten Mal auf der Messe in Nürnberg zu Gast. Auch wenn diese, so sagt sie, wegen ihres internationalen Charakters eigentlich etwas zu groß sei.