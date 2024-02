Apolda. Vorverkauf für Sessionsfinale in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda hat begonnen. FRA rechnet mit 1000 Gästen beim Event.

Zwar gilt auch in Apolda der allgemeine Faschingskalender, und mag in diesem Aschermittwoch vielerorts das traditionelle Ende der närrischen Jahreszeit einleiten, doch ist für die wahren Liebhaber im Altkreis die Feier noch lange nicht vorbei und lädt der Faschingsregionalverein Apolda (FRA) zusammen mit dem Hausherren, der Apoldaer Vereinsbrauerei zum endgültigen Staffelfinale in die Festhalle am Topfmarkt zum Tag der Karnevalisten ein. Freilich geht es am 9. März dann in puncto Kostüm ein wenig leger zu, doch dürfen Zuschauer des Spektakels – gerechnet wird mit circa 1000 Gästen – mit einer Bühnenshow rechnen, in die jeder noch einmal sein närrisches Herz stecken wird. Und da Liebe zum Karneval nicht nur die Apoldschen kennen, haben sich auch schon Delegationen der befreundeten Vereine aus Dessau-Roßlau, Prießnitz, Weimar oder etwa aus Großheringen angekündigt.