Hohenfelden. Betreiber der Thüringer Glitzerwelt setzten weiter auf Franchise-Konzept und wollen ihren Park auf Reisen schicken

So besinnlich, heimelig und entspannend die Weihnachtszeit auch gewesen sein mochte – irgendwann ist Schluss mit Funkel- und Glühwein-Romantik. So ist es auch für die Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden an der Zeit, die Pforten für diesen Winter zu schließen. Am kommenden Sonntag, 18. Februar, empfängt sie letztmals ihre Besucher.