Bad Berka. Mit vier Bands und historischen Exponaten von Michael Rötsch schaut die Kurstadt im März auf ihre Festival-Tradition

Es gibt vieles, wofür sich Bad Berka in seiner Geschichte weit über das Ilmtal hinaus einen Ruf erwarb: Mit seinen Heilquellen, um deren Nutzung sich auch Herzog Carl August und Goethe verdient machten, mit seinen großen Gesundheitsbetrieben, angefangen bei der einstigen Lungenheilstätte über die moderne Zentralklinik bis hin zu den Kurkliniken. Auch die Berksche Bahn leistete ihren Anteil an der Bekanntheit der Kurstadt, natürlich die bewaldete Natur und nicht zuletzt Baustoffe made in Bad Berka – vom Zement bis zur Mineralwolle.