Erfurt. Die Bedrohung wurde aber nie bei der Polizei angezeigt. Gericht hat bis Dezember Verhandlungstermine geplant.

Im Auftragsmord-Prozess von Schöten (Kreis Weimarer Land) versucht die Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt aufzuklären, wieso Doreen Sch. vor 20 Jahren in ihrem VW Beetle erschossen wurde. Derzeit befragt das Gericht Bekannte, Freundinnen und Verwandte der Getöteten. Was nach so langer Zeit schwierig ist.