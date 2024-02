Weimar. Weimarer Wohnstätte plant Sanierung des Gebäudes am Markt 10.

Die Tourist-Information Weimar am Markt 10 wird Ende des Monats in ein neues Domizil ziehen. Die Wohnstätte Weimar als Eigentümerin das Stadthauses plant, den jetzigen Standort in den nächsten drei Jahren einer grundhaften Sanierung zu unterziehen. Deshalb wird die Tourist-Information mit Beginn der Hauptsaison für diesen Zeitraum am Markt 4 in der ehemaligen Hofapotheke zu finden sein.