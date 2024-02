Weimar. Trauerzug durch Weimars Innenstadt für die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags vor vier Jahren in Hanau.

Zu einem Trauerzug für die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags vor vier Jahren in Hanau (Hessen) hatte am frühen Montagabend der Awo-Fachdienst für Migration und Integration eingeladen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 130 Menschen gegen 17.15 Uhr auf dem historischen Markt. Mit Gedenkminuten und dem Verlesen der Namen wurde an die neun Menschen mit Migrationshintergrund erinnert, die ein 43-Jähriger am 19. Februar 2020 in der hessischen Stadt ermordete. Im Anschluss erschoss der Täter seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Der Trauerzug am Montag in Weimar führte vom Markt über den Herderplatz und über das Eisfeld schließlich zum Goetheplatz.