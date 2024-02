Bad Berka. Das Problem der immer wiederkehrenden Irrfahrten von Lastzügen auf den Adelsberg nähert sich zumindest teilweise einer Lösung.

Für das Problem der in Bad Berka auf Abwege geratenden Lastzüge ist eine Lösung in Sicht: Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Untere Verkehrsbehörde im Landratsamt Apolda stimmen mit den Zielen der Anwohner am Adelsberg überein. Im Mittelpunkt steht eine sichere, klare Beschilderung der einzig möglichen Zufahrt zum Miwo-Gewerbepark zwischen Bad Berka und Hetschburg, wo ein Logistik-Unternehmen ansässig ist und das somit von zahlreichen Lkw frequentiert wird. Mindestens genau so wichtig ist es, diese Route auch in den Karten der Navigationsgeräte-Anbieter zu verankern.