Weimar. Marvin Reinhart über Schmuck und Schmuck, der eigentlich keiner ist.

Nun muss er also weg: Weimars wohl langlebigster Weihnachtsbaum wird am Mittwoch, gegen 8 Uhr, von der Fachfirma „gefällt“. Seit dem 16. November grünt die 18 Meter hohe Douglasie auf Weimars historischem Mark, was der Baum einerseits der schönen Idee von OB Peter Kleine und gleichermaßen dem weniger schönen und nassen Wetter der vergangenen Wochen zu verdanken hat.